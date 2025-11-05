Trendyol, Süper Alışveriş Günleri'ni 15 ülkede eş zamanlı başlatıyor

Trendyol, Süper Alışveriş Günleri kampanyasını Türkiye ile birlikte 15 ülkede eş zamanlı olarak yarın başlatacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6-11 Kasım arasında gerçekleştirilecek kampanya, farklı kategorilerde indirim ve fırsatlar sunacak.

Trendyol, Kasım dönemindeki artan talebe satıcılarının güçlü hazırlanabilmesi için pazarlama desteklerinden finansman çözümlerine, reklam modellerinden Trendyol karşılamalı kampanyalara kadar uzanan çeşitli destekler sağlayacak.

Kampanya iletişimi, Türkiye ve yurt dışında 70 bine yakın sosyal medya içerik üreticisinden oluşan geniş ağla yürütülecek.

Süper Alışveriş Günleri süresince kullanıcılar modadan teknolojiye, ev tekstilinden kişisel bakım ve kozmetiğe kadar birçok kategoride yüzde 50'ye varan indirimlerle alışveriş yapabilecek.

Kampanya kapsamında kupon fırsatları, peşin fiyatına 6 ila 12 taksit seçeneği ve "Kazandıran Çark" ile "Kazı Kazan" uygulamaları gibi ek avantajlar sunulacak.

Trendyol Plus üyeliği kampanya süresince ilk ay 1 liraya alınabilecek. Üyeler, özel fiyat avantajlarının yanı sıra her ay 10 kargo hakkı, ilk kullanıma özel 3 aylık Exxen ve YouTube Premium abonelikleriyle Starbucks'ta geçerli yüzde 10 indirim gibi ayrıcalıklardan faydalanabilecek.

Trendyol, Süper Alışveriş Günleri'nin kampanya iletişimini Türkiye ve Azerbaycan'da sanatçı Edis'in yer aldığı reklam filmiyle gerçekleştirdi.

Enerjik iletişim dili ve geniş mecra kullanımıyla kampanyanın milyonlarca kullanıcıya ulaşması hedefleniyor.

Trendyol, bu yıl Süper Alışveriş Günleri'ni Türkiye ile birlikte 15 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirecek.

Şirket, pazarlama yatırımı ve lojistik altyapısıyla kasım döneminde rekor talep beklerken, kampanya süresince 20 milyonu yurt dışında olmak üzere toplam 130 milyon ürünü kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, Trendyol ekosistemine katkı hedefleri doğrultusunda satıcıların işlerini yurt dışında da büyütmelerini çok önemsediklerini belirtti.

Türkiye'de başarıyla gerçekleşen kasım kampanyalarını, operasyonlarının genişlemesiyle paralel olarak uluslararası pazarlara geçen yıl ilk defa taşıdıklarını hatırlatan İnan, şunları kaydetti:

"10 ülkede en çok indirilen uygulama olmuştuk. Aynı anda 15 ülkede birden rekorlara koşacağımız ikinci kasım ayındayız. Sahip olduğumuz teknoloji, lojistik ve pazarlama gücümüzle faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda müşterilerimize kusursuz bir alışveriş deneyimi sunarken, satıcılarımızın uluslararası pazarlardaki konumunu daha da güçlendireceğiz. Bu kampanya dönemi Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Körfez'e kadar uzanan coğrafyaya var olduğumuz tüm pazarlarda satıcılarımızla birlikte yarattığımız etkiyi daha da sağlamlaştıracağımız bir dönem olacak."