Trendyol, dünya markaları ve Türk tasarımcıları Trendyol Luxe'te buluşturdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Lüksün Yeni Yolu" yaklaşımıyla hayata geçirilen Trendyol Luxe, Trendyol uygulaması içinde tasarım dili ve marka dünyasıyla ayrışan özel bir alan olarak konumlandırıldı.

Giyim, aksesuar, ayakkabı, çanta, kozmetik, ev ve elektronik kategorilerini kapsayan Trendyol Luxe'te, 400'den fazla dünya markasından seçkiler ile 200 bini aşkın ürün kullanıcılara sunuluyor.

Kullanıcı deneyiminin seçki ve keşif odaklı tasarlandığı platformda, markalara özel sayfalar, kombini tamamlama deneyimi, editoryal içerikler ve farklı stil önerileri bulunuyor.

Trendyol Luxe'ün gelecek dönemde marka ve ürün çeşitliliğinin genişletilmesi, Türk tasarımcılar ile seçili ürünlerin uluslararası kullanıcılarla buluşturulması hedefleniyor.

"Türkiye'nin tasarım gücünü daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, teknolojiyi yalnızca alışverişi kolaylaştıran bir araç olarak görmediklerini, kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak farklı deneyimler sunmalarını sağlayan temel güçlerden biri olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Kullanıcıların beklentilerinin değiştiğine işaret eden İnan, müşterilerin ürüne ulaşmanın yanı sıra keşfetmek, markaların dünyasını tanımak ve kendilerine özel deneyimler yaşamak istediğini aktardı.

İnan, "Kişiselleştirme 2.0" olarak tanımladıkları yeni aşamada kullanıcıların yalnızca ne aradığını değil, ne keşfetmek isteyebileceğini de anlamaya odaklandıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki dönemde marka ve ürün dünyamızı genişletirken, içerik ve teknoloji yatırımlarımızla Luxe deneyimini geliştirmeye ve farklı ilgi alanlarına göre özelleştirmeye devam edeceğiz. İlerleyen aşamalarda ise bu deneyimi uluslararası kullanıcılara da açarak Türkiye'nin tasarım gücünü daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz."

Trendyol Ticari Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özge Anlı da Trendyol Luxe ile global markaları ve Türkiye'nin tasarım markalarını geniş bir ürün yelpazesinde kullanıcılarla buluşturduklarını kaydetti.

Kullanıcıların yeni bir uygulamaya geçmeden Trendyol üzerinden bu alana erişebildiğini belirten Anlı, "Lüksün Yeni Yolu" yaklaşımıyla premium alışveriş deneyimini keşif ve içerikle zenginleştirdiklerini ifade etti.