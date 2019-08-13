Travis Scott evi güllerle donatarak Kylie Jenner'a sürpriz yapmıştı! Aldığı kolyenin fiyatı ise olay!

Kylie Jenner'ın doğum gününün öncesinde bütün evi güllerle donatan Travis Scott, Jenner için bıraktığı nota ''Doğum günün kutlu olsun! Daha yeni başlıyoruz. Seni seviyorum!" diyerek sürprizlerinin daha başında olduğunu belirtmişti ki asıl hediyesi herkesin dudağını uçuklattı.