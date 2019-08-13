Travis Scott evi güllerle donatarak Kylie Jenner'a sürpriz yapmıştı! Aldığı kolyenin fiyatı ise olay!
Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner'ın sevgilisi Travis Scott, doğum günü için kesenin ağzını açtı ve sevgilisi Jenner'a aldığı hediye ile dudak uçuklattı.
Kendi servetini yapan en genç milyarder ilan edilen Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde 22. yaşını kutladı. Jenner'a doğum günü öncesi kızının babası Travis Scott'tan büyüleyici bir hediye gelmişti ki Scott, çıtayı dah da yukarı taşıdı.
Kylie Jenner'ın doğum gününün öncesinde bütün evi güllerle donatan Travis Scott, Jenner için bıraktığı nota ''Doğum günün kutlu olsun! Daha yeni başlıyoruz. Seni seviyorum!" diyerek sürprizlerinin daha başında olduğunu belirtmişti ki asıl hediyesi herkesin dudağını uçuklattı.
Lüks yatında dostlarıyla tatilin tadını çıkaran Jenner, parti üzerine parti verirken doğum günü için de bir kutlama yaptı. Yatında verdiği partilerden ziyade sevgilisi Travis'in aldığı hediyenin fiyatı olay oldu.
Travis'in, Kylie'ye aldığı bu mücevher parçasının aşağı yukarı 375 bin dolar (2 milyar TL) olduğu söylendi.