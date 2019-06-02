Transparan kıyafeti tepki çeken Meryem Uzerli bu sefer etek kaldırdı

Cannes'ta giydiği kıyafet yavaş yavaş hafızalardan silinirken, Uzerli'den önceki akşam yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Yazlık elbiselerini giyerek objektif karşısına geçen Uzerli, herhangi bir filtre kullanmadan çektiği karelerle beğeni topladı. Uzerli, kimilerinden de tepki çekti.