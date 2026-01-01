BIST 11.262
Transfer piyasası alev aldı! Bu yıldızlar sezon sonu bedava!

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımlar kadrolarını güçlendirmek için hazırlıklara hız verirken, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcular da gündeme geldi.

Transfer piyasası alev aldı! Bu yıldızlar sezon sonu bedava! - Resim: 1

Ara transfer dönemi başlıyor. Takımlar kadrolarına takviyelerde bulunmaya hazırlanırken sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan çok sayıda yıldız isim de merak ediliyor. 

Transfer piyasası alev aldı! Bu yıldızlar sezon sonu bedava! - Resim: 2

Kontratı bitecek yıldız isimler içinde A Milli Takım kadrosundan da bir isim yer alıyor.

Transfer piyasası alev aldı! Bu yıldızlar sezon sonu bedava! - Resim: 3

İşte sezon sonunda mukavelesi sona erecek futbolcular:

Transfer piyasası alev aldı! Bu yıldızlar sezon sonu bedava! - Resim: 4

* Dayot Upamecano - Bayern Münih

