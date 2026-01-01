Transfer piyasası alev aldı! Bu yıldızlar sezon sonu bedava!
|
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımlar kadrolarını güçlendirmek için hazırlıklara hız verirken, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcular da gündeme geldi.
Kontratı bitecek yıldız isimler içinde A Milli Takım kadrosundan da bir isim yer alıyor.
İşte sezon sonunda mukavelesi sona erecek futbolcular:
* Dayot Upamecano - Bayern Münih
