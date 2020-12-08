Trakya'da susuzluk Türkiye'yi etkileyecek! Yer altı sularının yüzde 85'i tükendi

TRAKYALI üreticiler, ürünlerinde kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşarken, DSİ verilerine göre bölgede bulunan 6 baraj ve 31 gölette 2019 yılına yüzde 40 doluluk oranıyla girildiği, bu yıl ise aynı baraj ve göletlerde su seviyesinin yüzde 20'ye kadar düştüğü kaydedildi.