Trakya'da susuzluk Türkiye'yi etkileyecek! Yer altı sularının yüzde 85'i tükendi
TRAKYA'da yaşanan kuraklık sonrası kentte kullanılan yer altı suyunun seviyesi yüzde 85'lere kadar geriledi. Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, gelinen noktada yer altı sularından istifade edilememesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Trakya'nın su sıkıntısı çekmesiyle Türkiye'nin ihtiyacını karşıladığı 3 üründe üretim düştü.
TRAKYALI üreticiler, ürünlerinde kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşarken, DSİ verilerine göre bölgede bulunan 6 baraj ve 31 gölette 2019 yılına yüzde 40 doluluk oranıyla girildiği, bu yıl ise aynı baraj ve göletlerde su seviyesinin yüzde 20'ye kadar düştüğü kaydedildi.
3 üretimi etkiledi: Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri dip seviyeyi görürken, Meriç'te kum adacıkları oluştu. Türkiye'nin buğday, ayçiçeği, çeltik gibi ürünlerin en önemli merkezlerinden olan Trakya'da, son 91 yılın en kurak dönemine girildi ve sıkıntılar baş göstermeye başladı.
2 önemli etken var: Kuraklığın yaşandığı Trakya'da yer altı suları da tükenmeye başladı. Tarımsal sulamanın yanı sıra bölgede artan sanayi kuruluşları, yer altı sularının tükenmesinde önemli etken olarak gösterildi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Trakya'da yer altı sularının az bir seviyede kaldığını söyledi.