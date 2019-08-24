Trakya'da ikinci rezerv de keşfedildi! Nereyi kazsan doğal gaz fışkırıyor
TRAKYA'da doğal gaz araması gerçekleştiren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikinci bir doğal gaz rezervi buldu.
Ülkenin dört bir yanında yeraltı zenginliklerini tespit etmek için araştırmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Trakya Bölgesi'ndeki çalışmalarına hız kattı. TPAO bölgenin onlarca noktasında tespit ve fizibilite çalışması gerçekleştirdi.
Şirket, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikinci bir doğal gaz yatağına rastladı. Yaklaşık 3 ay önce bölgede kuyular açarak rezerv tespitinde bulunan TPAO, bölgedeki doğal gazı işlemeye başladı.
Doğal gaz rezervi çıkmıştı
Aynı şirket 2019'un ilk çeyreğinde de bölgede yaptığı çalışmalar kapsamında bir doğal gaz rezervine rastlamıştı.
Yeni bir rezerv daha
Oradaki çalışmalarının ardından Kapaklı ilçesindeki çalışmaları yoğunlaştıran TPAO, Kazak Gölü Mesire Alanı'nın yaklaşık 300 metre uzağında yeni bir rezerve rastladı.