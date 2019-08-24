Trakya'da ikinci rezerv de keşfedildi! Nereyi kazsan doğal gaz fışkırıyor

Ülkenin dört bir yanında yeraltı zenginliklerini tespit etmek için araştırmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Trakya Bölgesi'ndeki çalışmalarına hız kattı. TPAO bölgenin onlarca noktasında tespit ve fizibilite çalışması gerçekleştirdi.