Trakonya balığını eline aldı 30 saniye sonra hastanelik oldu! "Önce acı sonra uyuşma hissettim"

Başına bir şey gelme ihtimaline karşı sosyal medyadan canlı yayın açtığını söyleyen Bilgiç, “Yayında balığı gösterdim ve semptomları anlattım. Kendimi kaybeder, baygınlık geçirirsem bana ulaşsınlar diye. Problem yaşamaktan korktum. Hızla bağlı bulunduğum yere dönmek için harekete geçtim. O sırada arayan arkadaşlarımdan en yakın olanına limana gelmesini söyledim. Olayı ilk fark ettiğimde aklımdan 'Hangi aşamada bayılırım, nerede bayılırım, motoru durdurmam lazım' gibi şeyler düşündüm. Motoru durduran bir kablo vardır. Bayılırsam en azından motor dursun diye o kabloyu kendime bağladım" diye konuştu.