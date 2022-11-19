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Trajikomik olay! Havalandırma boşluğuna düştü: Kurtarılırken bakın ne istedi!

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Trajikomik olay! Havalandırma boşluğuna düştü: Kurtarılırken bakın ne istedi!

BATMAN Aydınlıkevler Mahallesinde bir eve ait havalandırma boşluğuna düşen 24 yaşındaki genç, itfaiye ekiplerince kurtarılırken canının derdine değil de sigaranın derdine düştü.

Trajikomik olay! Havalandırma boşluğuna düştü: Kurtarılırken bakın ne istedi!

Edinilen bilgiye göre, olay, Batman Aydınlıkevler Mahallesinde meydana geldi. 24 yaşındaki Hüseyin Çiçek evin havalandırma boşluğuna düştü.

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Trajikomik olay! Havalandırma boşluğuna düştü: Kurtarılırken bakın ne istedi!

İtfaiye ekipleri Çiçek’i çıkartmaya çalışırken trajikomik bir olay yaşandı.

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Trajikomik olay! Havalandırma boşluğuna düştü: Kurtarılırken bakın ne istedi!

Çiçek, canının derdine değil de sigaranın derdine düştü. 

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Trajikomik olay! Havalandırma boşluğuna düştü: Kurtarılırken bakın ne istedi!

 Havalandırma boşluğundan çıkarılmaya çalışılan 24 yaşındaki Hüseyin Çiçek’in Kürtçe itfaiye ekiplerinden sigara istemesi pes dedirtti.

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