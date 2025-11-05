BIST 10.929
GÜNCEL

Trafikteki kavgada yanlışlıkla eşini öldürmüştü! O sanık beraat etti

Ankara'da, trafikte kavga ettiği kişiye silah çekmesini engellemeye çalışan eşini yanlışlıkla öldüren sanık beraat etti. Sanık hakkında, kasıt unsuru taşımadığı gerekçesiyle "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verildi. Kavganın karşı tarafındaki sanığa ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Trafik kavgasında yanlışlıkla eşi Kızhanım Dündar'ı öldürdüğü iddia edilen Cevdet Dündar ile kavgaya karışan Halit Kürk ve oğlu Ali Kürk'ün yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar Halit Kürk ve Ali Kürk katılmazken, sanık Dündar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı bir önceki celse esasa ilişkin görüşün açıklandığını hatırlatarak Dündar'a son savunmasını yapmak üzere söz verdi.

Yazılı ve sözlü beyanlarını tekrar ettiğini belirten Dündar, beraatini istedi.

Dündar'ın avukatı da atılı suçun gerekçelerinin oluşmadığını, müvekkili hakkında meşru müdafaa şartlarının geçerli olması gerektiğini dile getirerek, şu beyanda bulundu:

"Müvekkilim arabadan kavga ettiği kişiler tarafından zorla indirilmiştir. Silahını karşı tarafı korkutmak amacıyla çıkartmıştır, niyeti en başından beri silahı ateşlemek olmamıştır. Müvekkilim eşi öldükten sonra o anki üzüntü haliyle de diğer sanıkları vurabilirdi ama yapmadı. Sanık Halit Kürk'ün olayın başından beri haksız ve dikkatsiz hareketleri tüm bunlara sebep olmuştur. Tartışmayı da o başlatmıştır. Müvekkilimin beraatini talep ederim."

Diğer sanık avukatları ise dosya kapsamındaki deliller dikkate alındığında müvekkillerinin bir eylemi bulunmadığını savunarak, beraat istediler.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Cevdet Dündar hakkında olayın kasıt unsuru taşımadığı ve kazayla meydana geldiği gerekçesiyle "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verdi.

Tutuksuz sanık Halit Kürk hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme, tutuksuz sanık Ali Kürk hakkında ise suçun işlendiğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Olayın geçmişi: Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3 Eylül 2023'te Cevdet Dündar, trafikte 'yol vermeme' sebebiyle Halit Kürk ve oğlu Ali Kürk ile tartıştı.

Araçlarını durdurduktan sonra tartışmaya devam eden taraflar arasında kavga çıktı. Aracından ruhsatlı tabancasını alan Cevdet Dündar, havaya ateş açarken eşi Kızhanım Dündar engel olmaya çalıştı.

Bu esnada kurşunlardan biri Halit Kürk'ün koluna, diğeri ise Kızhanım Dündar'ın göğsüne isabet etti. Halit Kürk, kurşunun kolunu sıyırmasıyla hafif yaralandı ancak Kızhanım Dündar hayatını kaybetti.

Olaydan sonra gözaltına alınan Cevdet Dündar ile kavgaya karışan Halit Kürk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Ali Kürk ise serbest bırakıldı.

Cevdet Dündar hakkında "üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ali Kürk ve Halit Kürk hakkında ise ayrı ayrı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

