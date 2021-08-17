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Trafikte saçından sürüklenip kabusu yaşadı! Ünlü model Dilara Kurşun ve aşkı dayak yedi

Trafikte saçından sürüklenip kabusu yaşadı! Ünlü model Dilara Kurşun ve aşkı dayak yedi

Sosyetik Ertan-Sena Uyanık çifti ünlü model Dilara Kurşun ve oyuncu sevgilisi Tufan Kılıç'a kabusu yaşattı.

Trafikte saçından sürüklenip kabusu yaşadı! Ünlü model Dilara Kurşun ve aşkı dayak yedi

2016 Miss Turkey Güzellik Yarışması'yla adını duyuran ünlü model Dilara Kurşun ve oyuncu sevgilisi Tufan Kılıç, 2 Haziran günü İstanbul'da bir AVM'de yemek yedi. 

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Trafikte saçından sürüklenip kabusu yaşadı! Ünlü model Dilara Kurşun ve aşkı dayak yedi

Akşam saatlerinde ikili araçlarıyla AVM'den ayrıldı.

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Trafikte saçından sürüklenip kabusu yaşadı! Ünlü model Dilara Kurşun ve aşkı dayak yedi

İddiaya göre yolda ilerlerken trafikte seyir halindeki başka bir aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı. 

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Trafikte saçından sürüklenip kabusu yaşadı! Ünlü model Dilara Kurşun ve aşkı dayak yedi

Araçta bulunan diğer isimler; sosyete camiasının tanınmış çifti Ertan-Sena Uyanık'tı.

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