Trafikte saçından sürüklenip kabusu yaşadı! Ünlü model Dilara Kurşun ve aşkı dayak yedi
Sosyetik Ertan-Sena Uyanık çifti ünlü model Dilara Kurşun ve oyuncu sevgilisi Tufan Kılıç'a kabusu yaşattı.
2016 Miss Turkey Güzellik Yarışması'yla adını duyuran ünlü model Dilara Kurşun ve oyuncu sevgilisi Tufan Kılıç, 2 Haziran günü İstanbul'da bir AVM'de yemek yedi.
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Akşam saatlerinde ikili araçlarıyla AVM'den ayrıldı.
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İddiaya göre yolda ilerlerken trafikte seyir halindeki başka bir aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı.
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Araçta bulunan diğer isimler; sosyete camiasının tanınmış çifti Ertan-Sena Uyanık'tı.
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