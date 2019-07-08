Trafikte hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan maganda adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Trafikte hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan maganda adliyeye sevk edildi

PENDİK’te hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan Hasan Sel ile Hüseyin Sel, polis merkezinde verdikleri ifadenin ardından adliyeye sevk edildiler.

Trafikte hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan maganda adliyeye sevk edildi - Sayfa 1

Olay, Pendik’te 7 Haziran Pazar günü yaşandı. İstanbul'da E-5 otoyolu Pendik mevkiinde bir trafik magandası, tartıştığı sürücünün önce yolunu kesip, sonra arabayı tekmelemişti.

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Trafikte hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan maganda adliyeye sevk edildi - Sayfa 2

Şahıslardan biri aracın aynalarını tekmeleyerek kırdı, daha sonra aracın kaputuna çıkarak tekmeledi. Hamile kadının ‘polisi arıyorum’ demesine aldırış etmeyen şahıslar, çifte dehşeti yaşattı. O anlar aracın içerisindeki çift tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. 

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Trafikte hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan maganda adliyeye sevk edildi - Sayfa 3

 Sürücü Yunus Emre Bahçıvan ve 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan'a dehşeti yaşatan maganda arabanın aynasını kırıp üzerine çıkmıştı.

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Trafikte hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan maganda adliyeye sevk edildi - Sayfa 4

İfade vermeye geldi: Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan şahıs, ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Merkez Polis Amirliğine geldi.

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