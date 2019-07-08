Trafikte hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan maganda adliyeye sevk edildi

Şahıslardan biri aracın aynalarını tekmeleyerek kırdı, daha sonra aracın kaputuna çıkarak tekmeledi. Hamile kadının ‘polisi arıyorum’ demesine aldırış etmeyen şahıslar, çifte dehşeti yaşattı. O anlar aracın içerisindeki çift tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.