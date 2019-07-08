Trafikte hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan maganda adliyeye sevk edildi
Demirören Haber Ajansı
PENDİK’te hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan Hasan Sel ile Hüseyin Sel, polis merkezinde verdikleri ifadenin ardından adliyeye sevk edildiler.
Olay, Pendik’te 7 Haziran Pazar günü yaşandı. İstanbul'da E-5 otoyolu Pendik mevkiinde bir trafik magandası, tartıştığı sürücünün önce yolunu kesip, sonra arabayı tekmelemişti.
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Şahıslardan biri aracın aynalarını tekmeleyerek kırdı, daha sonra aracın kaputuna çıkarak tekmeledi. Hamile kadının ‘polisi arıyorum’ demesine aldırış etmeyen şahıslar, çifte dehşeti yaşattı. O anlar aracın içerisindeki çift tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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Sürücü Yunus Emre Bahçıvan ve 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan'a dehşeti yaşatan maganda arabanın aynasını kırıp üzerine çıkmıştı.
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İfade vermeye geldi: Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan şahıs, ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Merkez Polis Amirliğine geldi.
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