BIST 9.356
DOLAR 39,03
EURO 44,33
ALTIN 4.218,90

Trafik kazasında en çok ölüm o şehirde yaşandı! İstanbul ve İzmir'i geride bıraktı!

|
Trafik kazasında en çok ölüm o şehirde yaşandı! İstanbul ve İzmir'i geride bıraktı!

Trafik kazaları sonucunda ölenlerin en fazla olduğu iller ortaya çıktı. Peki listenin ilk sırasında hangi il var? İşte TÜİK verilerine göre ölüm sayıları!

Trafik kazasında en çok ölüm o şehirde yaşandı! İstanbul ve İzmir'i geride bıraktı! - Resim: 1

LİSTENİN İLK SIRASINDA O İL VAR!

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan son açıklamaya göre geçtiğimiz yıl ülkemizde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısında ciddi bir artış gözlemlendi

113
Trafik kazasında en çok ölüm o şehirde yaşandı! İstanbul ve İzmir'i geride bıraktı! - Resim: 2

Trafik kazalarının neden olduğu can kayıpları, sadece istatistiksel bir veri olmanın ötesinde, her biri birer insan hayatı ve aile trajedisi anlamına geliyor.

 Listenin ilk sırasındaki ilde ölüm sayısının çok yüksek olduğu görülüyor.

213
Trafik kazasında en çok ölüm o şehirde yaşandı! İstanbul ve İzmir'i geride bıraktı! - Resim: 3

EN ÇOK HANGİ ARABALARIN KAZA YAPTIĞI DA ORTAYA ÇIKTI!

 Sürücülerin trafik kurallarına uyması, yayaların dikkatli olması ve yetkililerin gerekli düzenlemeleri yapması, bu trajedilerin önlenmesinde kilit rol oynuyor. Raporda en çok hangi tarz arabaların kaza yaptığı da belirtildi.

313
Trafik kazasında en çok ölüm o şehirde yaşandı! İstanbul ve İzmir'i geride bıraktı! - Resim: 4

İŞTE KAZA SONUCU EN FAZLA ÖLÜMÜN YAŞANDIĞI İLLER!

BURSA

160 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

HATAY

160 KİŞİ

413