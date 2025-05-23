Trafik kazasında en çok ölüm o şehirde yaşandı! İstanbul ve İzmir'i geride bıraktı!

EN ÇOK HANGİ ARABALARIN KAZA YAPTIĞI DA ORTAYA ÇIKTI!

Sürücülerin trafik kurallarına uyması, yayaların dikkatli olması ve yetkililerin gerekli düzenlemeleri yapması, bu trajedilerin önlenmesinde kilit rol oynuyor. Raporda en çok hangi tarz arabaların kaza yaptığı da belirtildi.