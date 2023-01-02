Trafik kazasında babasını kaybetmişti! Özge Ulusoy tehdit mesajlarını ifşa etti: "Hala şoku ve korkuyu atamıyorum"
Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara'nın Çankaya ilçesinde karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Cenaze sırasında gözyaşlarını tutamayan Özge Ulusoy, törene makyajlı katıldığı yönündeki eleştirilere sert bir yanıt vermişti. Babasının ani ölümüyle yıkılan Ulusoy, son olarak Instagram hesabından tehdit mesajlarını ifşa etti. İşte detaylar...
Manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy'a Ankara'nın Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda araba çarpması sonrası hayatını kaybetmişti. Özge Ulusoy, olayın bir cinayet olduğunu söyleyerek süreci yakından takip etmeye devam ediyor. Önceki gün kendisine gelen mesajları paylaşan Ulusoy, tehdit edildiğini iddia etti.
Ünlü manken babasının ölümü sonrası tehdit mesajları aldığını söyledi. Babasının çarpan sürücünün dayısı olduğunu iddia eden bir kişi tarafından "Haddini bil, bilmezsen ben sana bildiririm" diyerek tehdit edildiğini ileri sürdü.
Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Bir de bana haddimi bildirecekmiş. Babamı öldürüp her türlü yalanı söylediniz" diyerek ateş püskürdü.
"Tehdit etmek nedir ya?"
Gelen mesajları yayınlayan Ulusoy ise şu sözlerle isyan etti: "Bak sen bir de bana haddimi bildirecekmiş. Babamı öldürüp türlü yalanlar söylemişsiniz. Ben gerçeği söyleyip babamın hakkını arayıp adalet isteyince bir de tehdit ediyorsunuz? Sen kimsin ha kimsin? Allah'ım sen bizleri koru bu insanlardan korkunç! Hala şoku ve korkuyu atamıyorum üzerimden. Tehdit etmek nedir ya?"