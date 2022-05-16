Trafik kazası geçirdi! Hasta yatağından Belçim Bilgin anlattı: Uzaktan izliyorum...
39 yaşındaki oyuncu Belçim Bilgin geçirdiği trafik kazasının ardından açıklama yaptı.
Ünlü oyuncu Belçim Bilgin İstanbul’a dönmek için havaalanına giderken kullandığı araçla trafik kazası geçirdi.
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Belinden sakatlanan Bilgin, bir süredir evinde rahatsızlıklarla mücadele ediyor.
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Bilgin, yatağında bel korsesiyle çektirdiği fotoğrafları paylaştı.
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"Yine değişme zamanı" diyen Bilgin "Ağırlıkların tümüne, faydasız her türlü olma haline bir cesaret veda etme, dengeyi bulma, yeniden doğma zamanı!!" dedi.
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