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Trafik kazası geçirdi! Hasta yatağından Belçim Bilgin anlattı: Uzaktan izliyorum...

Trafik kazası geçirdi! Hasta yatağından Belçim Bilgin anlattı: Uzaktan izliyorum...

39 yaşındaki oyuncu Belçim Bilgin geçirdiği trafik kazasının ardından açıklama yaptı.

Trafik kazası geçirdi! Hasta yatağından Belçim Bilgin anlattı: Uzaktan izliyorum...

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin İstanbul’a dönmek için havaalanına giderken kullandığı araçla trafik kazası geçirdi. 

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Trafik kazası geçirdi! Hasta yatağından Belçim Bilgin anlattı: Uzaktan izliyorum...

Belinden sakatlanan Bilgin, bir süredir evinde rahatsızlıklarla mücadele ediyor.

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Trafik kazası geçirdi! Hasta yatağından Belçim Bilgin anlattı: Uzaktan izliyorum...

Bilgin, yatağında bel korsesiyle çektirdiği fotoğrafları paylaştı. 

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Trafik kazası geçirdi! Hasta yatağından Belçim Bilgin anlattı: Uzaktan izliyorum...

"Yine değişme zamanı" diyen Bilgin "Ağırlıkların tümüne, faydasız her türlü olma haline bir cesaret veda etme, dengeyi bulma, yeniden doğma zamanı!!" dedi. 

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