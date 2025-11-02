Trafik kazaları sonucunda ölenlerin en fazla olduğu iller belli oldu! Listenin ilk sırasında hangi il var?
Trafik kazaları sonucunda ölenlerin en fazla olduğu iller ortaya çıktı. Peki listenin ilk sırasında hangi il var? İşte TÜİK verilerine göre ölüm sayıları!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan son açıklamaya göre geçtiğimiz yıl ülkemizde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısında ciddi bir artış gözlemlendi. Trafik kazalarının neden olduğu can kayıpları, sadece istatistiksel bir veri olmanın ötesinde, her biri birer insan hayatı ve aile trajedisi anlamına geliyor.
Sürücülerin trafik kurallarına uyması, yayaların dikkatli olması ve yetkililerin gerekli düzenlemeleri yapması, bu trajedilerin önlenmesinde kilit rol oynuyor. Raporda en çok hangi tarz arabaların kaza yaptığı da belirtildi.
BURSA
160 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
HATAY
160 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
ŞANLIURFA
166 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
BALIKESİR
167 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
MUĞLA
182 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
ADANA
218 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İZMİR
223 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
ANTALYA
290 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ