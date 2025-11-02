Trafik kazaları sonucunda ölenlerin en fazla olduğu iller belli oldu! Listenin ilk sırasında hangi il var?

BIST 10.972
Trafik kazaları sonucunda ölenlerin en fazla olduğu iller ortaya çıktı. Peki listenin ilk sırasında hangi il var? İşte TÜİK verilerine göre ölüm sayıları!

LİSTENİN İLK SIRASINDA O İL VAR!

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan son açıklamaya göre geçtiğimiz yıl ülkemizde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısında ciddi bir artış gözlemlendi. Trafik kazalarının neden olduğu can kayıpları, sadece istatistiksel bir veri olmanın ötesinde, her biri birer insan hayatı ve aile trajedisi anlamına geliyor.

 

Listenin ilk sırasındaki ilde ölüm sayısının çok yüksek olduğu görülüyor.

EN ÇOK HANGİ ARABALARIN KAZA YAPTIĞI DA ORTAYA ÇIKTI!

 Sürücülerin trafik kurallarına uyması, yayaların dikkatli olması ve yetkililerin gerekli düzenlemeleri yapması, bu trajedilerin önlenmesinde kilit rol oynuyor. Raporda en çok hangi tarz arabaların kaza yaptığı da belirtildi.

TÜİK verilerine göre, en fazla ölümlü kazaların yaşandığı illeri sıraladık!

İŞTE KAZA SONUCU EN FAZLA ÖLÜMÜN YAŞANDIĞI İLLER!

BURSA

160 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

HATAY

160 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ŞANLIURFA

166 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

BALIKESİR 

167  KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

MUĞLA

182 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ADANA

218 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İZMİR

223 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ANTALYA

290 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

