Trafik cezalarında yüzde 10 hız toleransı sınırı kalkıyor!

Önemli bir Karayolları Trafik Kanunu değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Adalet Komisyonu'ndan onay alan kanun değişikliği, hız sınırı toleranslarını ortadan kaldıracak. Yüzde 10'luk sınır artık cezaya tabi olacak.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 51. maddesine göre hız sınırı aşımında gelen ceza yüzde 10, 30 ve 50 baremlerinde artıyordu. Kademeli olarak artan bu ceza, kanunun geçmesi halinde kaldırılacak. Hız sınırını herhangi bir şekilde aşmanız halinde ceza uygulanacak.

Kanun teklifinin geçmesi halinde yeni ceza sistemi 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girecek. İşte sınırlamalar şu şekilde:

Yerleşim yeri içinde:

6-10 km/s aşımına 2.000 TL
11-15 km/s aşımına 4.000 TL
16-20 km/s aşımına 6.000 TL
21-25 km/s aşımına 8.000 TL
26-35 km/s aşımına 12.000 TL
36-45 km/s aşımına 15.000 TL
46-55 km/s aşımına 20.000 TL
56-65 km/s aşımına 25.000 TL
66 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL

Yerleşim yeri dışında:

11-15 km/s aşımına 2.000 TL
16-20 km/s aşımına 4.000 TL
21-25 km/s aşımına 6.000 TL
26-30 km/s aşımına 8.000 TL
31-40 km/s aşımına 12.000 TL
41-50 km/s aşımına 15.000 TL
51-60 km/s aşımına 20.000 TL
61-70 km/s aşımına 25.000 TL
71 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL
Düzenlemeden önce 70 km/s radarlarından 77 km/s hızla geçtiğinizde herhangi bir cezaya tabi tutulmuyordunuz. Fakat yeni düzenleme ile birlikte 2.000 TL ceza alacaksınız. Bu kapsamda hızınız arttıkça alacağınız ceza da katlanıyor.

