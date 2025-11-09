Trafik cezaları ikiye katlandı, yeni dönem başlıyor! Hem ehliyet hem araç gidecek
Yerlikaya, trafik için hazırlanan kapsamlı yeni düzenleme paketini açıkladı. Buna göre, makas atan sürücülere 90 bin TL para cezası ve 60 gün ehliyet men cezası; ambulans ve acil durum araçlarına yol vermeyenlere ise 46 bin TL ceza ve 30 gün ehliyet geri alma yaptırımı uygulanacak. Yasa dışı çakar kullananların ehliyet ve araçlarına el konulabileceğini belirten Bakan Yerlikaya, ayrıca hız sınırını 46 km/s ve üzeri aşanlara kademeli olarak ehliyet men cezası getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte can kaybını azaltmak ve kuralların istisnasız uygulanmasını sağlamak amacıyla caydırıcılığı üst seviyeye taşıyan yeni ve kapsamlı bir düzenleme paketini kamuoyuna duyurdu. Açıklanan yeni paketle birlikte, yasa dışı çakar kullanımından makas atmaya, hız limitini aşmaktan acil durum araçlarına yol vermemeye kadar birçok kural ihlaline hem ağır para cezaları hem de süreli ehliyete el koyma yaptırımları getiriliyor.
Bakan Yerlikaya, bir canlı yayında yaptığı açıklamalarda, yılbaşına kadar tüm yunus timleri ve önleyici ekiplerin yaka kameralarıyla donatılacağını belirterek, bu uygulamanın hem sürücüler hem de güvenlik güçleri üzerinde “çift taraflı caydırıcılık” sağlayacağını ifade etti.
MAKAS ATANA AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR
Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri, trafikte tehlikeli manevralar yapan sürücülere yönelik cezalar oldu:
Makas Atan Sürücüler: Bu ihlali yapan sürücülere 90 bin TL para cezası, 60 gün süreyle ehliyete el koyma ve 60 gün araç bağlama cezası uygulanacak.
Saldırı Amaçlı Hareket: TEM otoyolu gibi alanlarda araçtan inerek saldırı amaçlı hareket eden kişilere de aynı 90 bin TL ceza ve 60 gün men yaptırımı uygulanacak.
"Gereği Yapıldı" Sistemi: Vatandaşların kural ihlallerini görüntüyle birlikte e-Devlet üzerinden bildirebileceği “Gereği Yapıldı” sistemi de hayata geçiriliyor.