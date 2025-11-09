Trafik cezaları ikiye katlandı, yeni dönem başlıyor! Hem ehliyet hem araç gidecek

Bakan Yerlikaya, bir canlı yayında yaptığı açıklamalarda, yılbaşına kadar tüm yunus timleri ve önleyici ekiplerin yaka kameralarıyla donatılacağını belirterek, bu uygulamanın hem sürücüler hem de güvenlik güçleri üzerinde “çift taraflı caydırıcılık” sağlayacağını ifade etti.