Trafiğe çıkan herkesi ilgilendiriyor! 1228 TL cezası var

Koronavirüs salgınıyla birlikte artan dezenfektan kullanımı trafikte sürücülerin başını dert açıyor.

Abone ol

Manisa’da 6 Haziranda veteriner hekimliği yapan B.B. (46), kliniğine giderken polis uygulamasına takıldı. Alkolmetre üflemesi istenen B.B., cihaza üfleyince 0.30 promil alkollü çıktı. Ancak alkol kullanmadığını söyleyen sürücü B.B. polisi ikna edemeyince ehliyetine 6 ay el kondu ve 1228 TL para cezası kesildi. Kendi imkânıyla araştırma yapan B.B., kullandığı dezenfektanın alkollü çıkmasına neden olduğunu tespit etti. B.B., dezenfektan kullandıktan sonra maske takarak 2.5 dakika bekledi. Daha sonra aldığı alkol metre cihazına üfleyerek 0.19 promil alkol çıktığını gördü. Bunun üzerine B.B., Manisa Sulh Ceza Mahkemesi’ne dava açarak ceza kararına cezaya itiraz etti.



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hamit Hancı, alkol tüketmediği halde kullandığı dezenfektanlar nedeniyle üfleme testlerinde alkollü çıkan vatandaşlarla ilgili mağduriyetler yaşandığını belirtti. Prof. Dr. Hancı, alkolmetre cihazlarının üflemeyle kan alkolünü belirleyen cihazlar olduğuna dikkat çekerek “Alkolmetre etil alkol ya da etanol tabir edilen cins alkolleri ölçüyor. Dezenfektanların içinde genellikle etil ya da isopropil alkol bulunuyor. Bunlar uçucu- buharlaşıcı nitelikte kimyasallar. Yapılan araştırmalar, etil alkol içeren dezenfektanın, içerdiği etil alkol miktarına ve kullanım sonrası süreye bağlı olarak çeşitli oranlarda yalancı pozitif değerlerin olabileceğini bilimsel olarak ortaya çıkarmış." önerilerinde bulundu.







15 dakikalık açık hava solunumu

Prof. Dr. Hancı, sözlerinin devamında "Etil alkol uçucu-buharlaşıcı olduğu için alkolmetre bunu solunum havasından gelmiş gibi algılıyor. Etil alkol içeren maddelerin yol açtığı bu etki maksimum 15 dakikalık açık hava solunumu sonunda yasal sınırların altına düşüyor ve hatta sıfırlanıyor. Kolonya da bu duruma dahil ancak onun etkisi 3 ila 5 dakika içinde ortadan kalkıyor.” ifadelerini kullandı.



"Basit bir değişiklik yapalım"

Prof. Dr. Hamit Hancı, hukuki ve cezai mağduriyetlerin önüne geçmek için yapılması gerekenlerle ilgili "Vatandaşların pozitif gelen üfleme testlerine bu yönde bir itirazı varsa bu kişiler kanda alkol bakılması için Adli Tıp ya da Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarına gönderilmekteler. Bu uzun, zahmetli ve masraflı bir prosedür. Gelin bu sorunu çözmek için yönetmelikte basit bir değişiklik yapalım." dedi.







"Mağduriyetlerin önüne geçelim"

"Muayeneye itiraz olduğunda, vatandaşı kolluk gözetiminde 15 dakika açık havada bekletip üfleme muayenesinin yeniden yapılmasını sağlayalım." diyen Prof. Dr. Hancı "Bir başka çözüm ise isopropil bazlı dezenfektanların alkolmetre cihazlarını etkilememesi dolayısıyla alkolün yasal sorun yaratacağı alanlarda etil alkol değil isopropil alkol bazlı dezenfektan kullanımını sağlayarak, mağduriyetlerin önüne geçelim." diye konuştu.