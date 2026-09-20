Trafiğe çıkacaklar aman dikkat! Bugün bu yollar kapalı olacak

İstanbul'da bugün düzenlenecek bisiklet yarışı ve koşu etkinlikleri nedeniyle birçok noktada trafik akışı değişecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu'ndaki bazı yolların saat 06.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve TEM bağlantı yollarını kullananlar da trafiğe karşı uyarıldı. Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için Büyükdere Caddesi, Anadolu Hisarı, Kuzey Marmara Otoyolu, Fevzipaşa Caddesi ve Galata Köprüsü başta olmak üzere açıklanan alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

İstanbul'da düzenlenecek bisiklet yarışı ve koşu etkinlikleri nedeniyle bazı ilçelerde trafik akışı değişecek ve bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu'ndaki bazı yolların saat 06.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve TEM bağlantı yollarını kullananlar uyarıldı.

Sürücülere mağduriyet yaşamamaları için Büyükdere Caddesi, Anadolu Hisarı, Kuzey Marmara Otoyolu, Fevzipaşa Caddesi ve Galata Köprüsü gibi alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edildi.

Fatih'te Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Atatürk Bulvarı bağlantısı ile Atatürk Köprüsü'nün Fatih istikameti trafiğe kapatılacak.

Beyoğlu'nda Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü'ne katılım yolları trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın gerçekleşecek koşu etkinliği nedeniyle saat 06.00'dan program bitimine kadar Fatih ve Beyoğlu'nda kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda Fatih'te Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Atatürk Bulvarı bağlantısı ile Atatürk Köprüsü'nün Fatih istikameti trafiğe kapatılacak.

Fevzipaşa Caddesi ile Galata Köprüsü ise alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Beyoğlu'nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü'ne katılım yolları trafiğe kapatılacak.

