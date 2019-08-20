Trabzon'un Sürmene ilçesinde arıcılık tesisine ayı dadandı! Sahibi ayıları teste tabi tuttu
TRABZON'un Sürmene ilçesinde, arıcılıkla uğraşan Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef'in tesisine ayılar dadandı. Sedef ağaçlardan tırmanarak ballara musallat olan ayıları teste tabi tuttu. Ayıların tercihi bile Anzer balı oldu.
Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi'ndeki arazisi üzerine kurduğu tesiste arıcılık yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi ve Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef, tesisine dadanıp başına dert olan ayıları, kovanlarından uzaklaştırmak için mücadele veriyor. Sedef, tesise dadanan ayılar nedeniyle her yıl zarar gören kovanlarının çevresini çelik kafesle kapatarak önlem aldı.
Tesisin çevresine de foto kapan kameraları yerleştiren Sedef, ayıların hareketlerini takibe aldı. Kafes dışına bal, ekmek ve meyve bırakan Sedef, kovanlarını yine de ayılardan koruyamadı. Ayılara ikramda bulunup kovanlarını korumaya çalışan Sedef, farklı yöntemler deneyerek tesise gelen ayıların davranışlarını, sayısını artırdığı foto kapanlarla incelemeye aldı.
Anzer balını yedi reçele ise bakmadı
Tesiste kaldığı sırada kimi zaman ayılarla karşılaşan ve balları korumak için verdiği mücadelesiyle aksiyon filmlerini aratmayan Sedef, geçen yıl tesise gelip, çevresindeki ağaçlara tırmanarak çıktıkları konteyner üzerindeki kovanları parçalayarak balları yemeyi başaran ayıları, bu kez teste tabi tuttu. Sedef, kalitesini ayılarla ölçmek istediği elinde bulunan 4 çeşit balı, açık alanda masanın üzerine yerleştirdi, olan biteni kayda almak için de foto kapan kameralarını bu noktaya yönlendirdi.
Görüntüleri inceleyen Sedef, balların kokusunu alıp bölgeye gelen ayıların ilk tercihinin kilosu bin lira olan dünyaca ünlü Anzer balı olduğunu tespit etti. Yaklaşık 4 ay süren test süreci anbean görüntülenen ayıların, masa üzerindeki ballardan ilk olarak Anzer balını yemeye başladığı, ardından diğer bal çeşitlerine yönelip tükettiği, vişne reçeline ise hiç dokunmadığı gözlendi.