Trabzon’un en işlek caddesinde tehlike saçan böcek istilası Vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Trabzon halkı güne bu şaşkınlık ve korku veren görüntülerle uyandı. Şehrin en işlek caddelerinden biri olan Kahramanmaraş caddesi rögar kapağı ve mazgallardan çıkan yüzlerce Kakalak böceği tarafından istilaya uğradı.
Trabzon’un Ortahisar ilçesinin en işlek caddeleri arasında yer alan ve bütün bankaların şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş caddesi rögar kapakları ve mazgallardan çıkan yüzlerce 'Kakalak' böceğinin istilasına uğradı. Belediye ekipleri bölgede ilaçlama çalışması başlattı.
Kahramanmaraş Caddesi’nde bulunan bir bankanın kazan dairesinde böcek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldı.
İlaçlamanın etkisiyle, halk arasında ‘kalorifer böceği’ olarak bilinen ve hamam böceğinin bir türü olan yüzlerce ‘Kakalak’ bankanın önündeki rögar kapaklarından ve mazgallardan kaçmaya çalışınca cadde ve çevresindeki iş yerlerini bir anda sardı.
Cadde ve üzerindeki bazı iş yerlerinin bir anda saran böcekler, o sırada caddeden geçmekte olan vatandaşlar tarafından hayretle izlendi.