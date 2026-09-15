Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Fatih Tekke'nin ayrılığıyla boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Trabzonspor, mutlu sona ulaştı. 2024 ile 2026 yılları arasında Samsunspor'da görev yapan deneyimli teknik adam Thomas Reis ile bordo-mavili yönetim prensip anlaşmasına vardı.

TRABZONSPOR'A TANIDIK YABANCI

Fatih Tekke'den sonra takımı bir arada tutacak ve yükselişe geçirecek teknik direktör arayışında olan Trabzonspor nihayet aradığı ismi buldu. Bordo-mavililer, Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı.

TRABZON'A GİDECEK

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Alman teknik adam 2024-2026 yılları arasında Samsunspor'u çalıştırmıştı. Reis'ın kısa sürede Trabzon'a giderek resmi imzayı atması bekleniyor.