Trabzonspor'un teknik adam aday listesi: Sayı 3'e indi, tarih belirlendi

Amed Sportif Faaliyetler yenilgisi sonrası Fatih Tekke ile yolların ayrıldığı ve takımın başına geçici olarak Hüseyin Çimşir'in getirildiği Trabzonspor'da yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor.

GERRARD, VALVARDE VEYA BLANC

Sözcü'de yer alan habere göre; bordo-mavililer için çok sayıda isim gündeme gelirken, listedeki adayların sayısı 3'e indi. Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor yönetimi; Ernesto Valverde, Steven Gerrard ve Laurent Blanc isimlerinin üzerinde duruyor.

MİLLİ ARADA ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Trabzonspor'da milli takım arasına kadar yeni teknik direktörün belirlenmesi planlanıyor. Bugün Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Karadeniz ekibi, gelecek hafta ise Galatasaray'ı konuk edecek.