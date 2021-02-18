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Trabzonspor'un Başakşehir kadrosu belli oldu! Tam 11 eksik var

Üst üste koronavirüs vakalarının görüldüğü Trabzonspor'da, Başakşehir maçının kadrosu belli oldu. Fırtına'da 11 eksik bulunuyor.

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Trabzonspor'un Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynayacağı Başakşehir maçının kamp kadrosu açıklandı. Kadroda yer alan futbolcular şöyle:  Hugo, Edgar, Atakan, Ahmetcan, Hüseyin, K. Ahmet, F.Can, Hakan, Süleyman, Berat, Flavio, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Safa, Ekuban, Djaniny, Afobe.

Öte yandan kadrodaki 3 kaleci de 18 yaşında... Kağan, Hakan ve Adem.

Trabzonspor'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım:

Bordo-Mavili takımda İstanbul'a götürülmeyen isimler ise şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Erce Kardeşler, Marlon, Serkan Asan, Hosseini, Baker, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Trondsen...

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