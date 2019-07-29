Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü Haliç’te yapılan meşale etkinliği ile kutlandı.

Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı - Sayfa 1

Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü Haliç’te gerçekleşen meşale organizasyonu ile kutlandı. 

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Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı - Sayfa 2

Sütlüce’de yapılan kutlamalara Başkan Ahmet Ağaoğlu ve çok sayıda Trabzonspor taraftarı katılım gösterdi. 

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Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı - Sayfa 3

Konser ve horon gösterileri ile gün boyu süren kutlamalarda Ağaoğlu, tekne ile Haliç’e açılarak taraftarlarla birlikte meşale yaktı. 

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Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı - Sayfa 4
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