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Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a gidiyor

Galatasaray'ın transfer etmeye çalıştığı Okay Yokuşlu için eski takımı Trabzonspor da devreye girdi. Ancak milli yıldız, Sarı kırmızılı formayı giymek istediğini söyledi. Galatasaray yönetimi hafta içinde bu işi bitirmek istiyor.

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Etebo'nun ardından Galatasaray'ın orta sahadaki yeni hedefi Okay Yokuşlu... Özellikle Fatih Terim'in istediği 26 yaşındaki başarılı orta saha konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı kırmızılılar, kiralama teklifini 1,5 milyon euroya çıkartırken, önümüzdeki sezon devreye girecek zorunlu satın alma opsiyonu için de rakamı 5 milyon euro seviyelerine yükseltti. Celta Vigo, bu kez Okay'ı göndermeye hazır.

Trabzonspor'u reddetti
Hatta Trabzonspor da devreye girmiş durumda. Fırtına, 6 milyon euroya sattığı eski oyuncusu için nabız yokladı. Fakat Okay'ın tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı ve Sarı kırmızılı formayı giymek istediğini söylediği öğrenildi.

Yıldız orta saha, artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Galatasaray Yönetimi, hafta içinde bu transferi noktalamayı hedefliyor.

(Kaynak: Fanatik)

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