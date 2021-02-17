Trabzonspor'u kale lise öğrencisi Kağan Moradaoğlu'na emanet

Süper Lig'in 26. haftasındaki Başakşehir maçında ilk 3 kalecisi Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un yokluğunda Bordo-Mavililer'in kalesini 18 yaşındaki lise öğrencisi Kağan Moradaoğlu koruyacak.

Abone ol

Trabzonspor'da Kovid-19 vakalarına dün ikisi futbolcu, biri de idari personel olmak üzere üç yenisi daha eklendi ve toplam hasta sayısı 7 oldu. Bu durum Başakşehir maçı öncesi Bordo-Mavilileri güç durumda bıraktı. 6 oyuncusunu Kovid-19 nedeniyle oynatamayacak olan Fırtına'da ayrıca Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Trondsen sakatlıkları, Nwakaeme ise cezalı olduğu için yok. Bu tabloya göre Trabzon, Başakşehir maçına 10 eksikle çıkacak.

Kale lise öğrencisine emanet

Trabzonspor'un ilk 3 kalecisi Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un sağlık sorunları nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek olması nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı, kalede mecburen 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu'na şans verecek.

U17 Milli Takımı'nda görev yapıyor

U17 Milli Takımı'nda görev yapan 193 cm boyundaki genç eldivenin, Başakşehir mücadelesindeki yedeği ise başka bir genç kaleci Hakan Aydın olacak. Hem Kağan hem de Hakan, lise son sınıfa gidiyor.