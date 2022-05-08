BIST 2.459
DOLAR 14,96
EURO 15,77
ALTIN 905,97

Trabzonsporlu taraftarlar İstanbul'da takımlarının şampiyonluğunu kutladı

Anadolu Ajansı
Trabzonsporlu taraftarlar İstanbul'da takımlarının şampiyonluğunu kutladı

Trabzonspor'un 38 yıl sonra Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluk İstanbul'da kutlandı.

Trabzonsporlu taraftarlar İstanbul'da takımlarının şampiyonluğunu kutladı

İSTANBUL Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen törene Trabzonsporlu taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

151
Trabzonsporlu taraftarlar İstanbul'da takımlarının şampiyonluğunu kutladı

Meşale ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı etkinlikte Trabzonlu sanatçılar sahne aldı.

251
Trabzonsporlu taraftarlar İstanbul'da takımlarının şampiyonluğunu kutladı

Binlerce taraftarın cep telefonu ışıklarıyla müzik eşliğinde yaptıkları görsel şov dikkati çekti.

351
Trabzonsporlu taraftarlar İstanbul'da takımlarının şampiyonluğunu kutladı

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, elde ettikleri şampiyonlukta taraftarın büyük paya sahip olduğunu belirtti.

451