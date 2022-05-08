Trabzonsporlu taraftarlar İstanbul'da takımlarının şampiyonluğunu kutladı
Trabzonspor'un 38 yıl sonra Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluk İstanbul'da kutlandı.
İSTANBUL Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen törene Trabzonsporlu taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
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Meşale ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı etkinlikte Trabzonlu sanatçılar sahne aldı.
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Binlerce taraftarın cep telefonu ışıklarıyla müzik eşliğinde yaptıkları görsel şov dikkati çekti.
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Etkinlikte açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, elde ettikleri şampiyonlukta taraftarın büyük paya sahip olduğunu belirtti.
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