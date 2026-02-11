Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi taraftara uyarı

Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi stadyuma giriş ve ulaşım süreçleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, maça gidecek taraftarların stadyuma giriş ve ulaşım süreçlerinin sağlıklı ilerleyebilmesinin önemine işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzun kuyruklar ve gecikmeler yaşanmaması adına stadyuma erken saatlerde gelinmesi önem arz etmektedir. Başkasına ait Passolig kartı ile stadyuma giriş kesinlikle mümkün olmayacaktır. Emniyet birimleri bu karşılaşma öncesinde başkasının Passolig'i ile stadyuma girişi konusunda özel ve sıkı tedbirler uygulayacaktır. Trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması adına mümkün mertebe şahsi araçlar yerine belediyenin belirlediği ortak alanlardan hareket eden toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi rica olunur."

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, ısınma çalışması yaptı. İdman, rondo ve taktik çalışmayla sona erdi.

Hafta sonu Samsunspor ile oynanan lig maçında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle 2 gün dinlendiren golcü oyuncu Paul Onuachu da antrenmanda yer aldı ve takımla çalıştı.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.