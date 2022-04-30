Trabzonspor'da şampiyonluk günü! 1 puan alırsa Fenerbahçe'nin rekorunu kıracak 24 oyuncu için ilk...
TRABZONSPOR bu akşam saat 20:30'da Antalyaspor'u konuk edecek. gün Bu akşam Antalyaspor'u konuk edecek. 415 gündür sahasında yenilmeyen Trabzonspor, yıllar süren hasreti sonlandırmak için Antalya maçından 1 puan bile alsa Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek. Son 3 günde şampiyonluk kutlaması için kente akın edenler yüzünden Trabzon'un nüfusu 3 katına çıktı! Son antreman 15 bin kişi önünde yapıldı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karadeniz ekibine, yıllardır hasreti çekilen şampiyonluğa ulaşmak için Antalyaspor karşısında şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak. İşte Trabzon'dan son dakika gelişmeler...
Sahasında 145 gündür yenilmiyor
Trabzonspor, iç sahada başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 415 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 17 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı.
Trabzonspor, böylece sahasındaki son 23 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi. Bordo-mavililer, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.