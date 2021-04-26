Trabzonspor'da Edgar IE sakatlandı
Trabzonspor, Edgar IE’nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edildiğini, oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.Abone ol
Trabzonspor, Edgar IE'nin MR grafisinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, Edgar IE’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hakan Çelik, “Hafta sonu oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar IE’nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir” dedi.