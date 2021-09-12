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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, karşılaşmanın ilk yarısında oyundan çıktıktan sonra göz yaşını tutamadı. Performansı nedeniyle taraftarlardan tepki alan Abdülkadir Ömür, morali bozuk şekilde sahadan ayrıldı.

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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Galatasaray derbisi sırasında tepki çeken isim oldu.

İlk gol öncesi topu kaptıran ve kaptırdığı top gole dönüşen Abdülkadir Ömür, yenilen ikinci gol sonrasında da tepki çekti. Sahaya giren bir Trabzonspor taraftarı, Abdülkadir Ömür'ün üstüne forma atarak, "Düzgün top oyna" dedi.

Sahada morali bozulan Abdülkadir Ömür, 37. dakikada oyundan alındı. Abdülkadir Ömür, sahayı terk ederken Trabzonspor tribünleri tarafından ıslıklandı. Takım arkadaşları gözyaşları içinde yedek kulübesinde oturan Abdülkadir'i teselli etmeye başladı. Devre arasında Galatasaraylı Taylan Antalyalı da milli futbolcunun yanına giderek oyuncuya destek oldu.

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