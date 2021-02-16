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Trabzonspor'da 3 kaleci de korona oldu! Başakşehir maçında 18'lik eldiven

Zirve takibini galibiyet serisiyle sürdüren Trabzonspor, Başakşehir maçı öncesi koronavirüs depremini yaşıyor. Karadeniz ekibinde vaka sayısı 6'ya yükseldi. 3 kalecinin koronavirüse yakalanmasının ardından kritik maçta kaleyi koruyacak isim netleşmeye başladı.

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Son olarak Gaziantep'i 1-0 yenerek 6'da 6 yapan ve 'şampiyonluk yarışında ben de varım' diyen Trabzonspor'a, kalecilerden kötü haber geldi. Ligin 26. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kaleye 18 yaşındaki Kağan geçecek
Ajansspor'un haberine göre; teknik direktör Abdullah Avcı'nın, eski takımına karşı kalede 18 yaşındaki Kağan Moradoğlu'na şans vereceği öğrenildi.

Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen Moradoğlu, şu ana kadar profesyonel olarak hiç forma giymedi.

Vaka sayısı 6'ya çıktı
Diğer taraftan Trabzonspor'da 2 futbolcunun daha koronavirüs test sonucu pozitif çıktığı açıklandı. Böylece takımdaki toplam vaka sayısı 6 oldu.

En büyük silah cezalı
Ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Nwakaeme de kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

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