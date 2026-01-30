Trabzonspor'a Antalyaspor engeli

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Antalyaspor, 43'ncü dakikada Van de Streek'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının 51'nci dakikasında Onuachu penaltı vuruşundan skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Karadeniz ekibinde Onuachu, 83'ncü dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 42 puana, Antalyaspor ise 20 puana yükseldi.

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Karagümrük'e misafir olacak.

90'Oulai'nin sağ çaprazdan vuruşu yandan auta gitti.

90'Maçın sonuna 7 dakika ilave edildi.

81'Onuachu penaltı vuruşundan yararlanamadı.

80'VAR incelemesinin ardından Trabzonspor bir penaltı daha kazandı. Pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, Hüseyin Türkmen'in elle oynadığını söyledi.

77'Trabzonspor'un ceza sahasına açtığı ortada elle oynama itirazları yapıldı. VAR incelemesi yapılıyor.

73'Bu bölümde tempo düştü.

62'Muçi'nin ortasında Onuachu kafa vuruşunu yaptı kaleci son anda kornere çeldi.

60'Batagov'un kaleci Onana'ya attığı pasa Van de Streek hareketlendi ancak son anda Onana topu kontrol etti.

54'Penaltının ardından itirazlarını sürdüren Antalyaspor hocası Sami Uğurlu iki sarı kart üst üste gördü ve kırmızı kart gördü.

53'GOL! Onuachu penaltı vuruşunu gole çevirdi ve skoru 1-1 yaptı.

51'Trabzonspor penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına çevrilen topa Onuachu hareketlendi ve kafa vuruşunu yaptı. Onuachu kafa vuruşunu yaparken savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.

46'İkinci yarıya Trabzonspor başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

43'GOL! Van de Streek topu ağlara topu ağlara gönderdi. Savunmadan oyun kurmak isteyen Oulai topu ayağının altından kaçırdı ve top Van de Streek'e gitti. Kaleciyle karşı karşıya kalan Van de Streek, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

29'Zubkov'un ortasında Nwaiwu'nun kafa vuruşu yandan auta gitti.

22'Muçi'nin ceza sahası dışından vuruşu kalecide kaldı.

21'Safuri'nin ortasında Van de Streek kafa vuruşunu yaptı top kaleci Onana'da kaldı.

12'Trabzonspor bu dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf.

7'Muçi'nin ortasına Onuachu yükseldi ancak topa dokunamadı.

1'Mücadeleye Trabzonspor başladı.

Antalyaspor - Trabzonspor ilk 11'ler

Antalyaspor: Julian, Paal, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Saric, Veysel Sarı, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Safuri, Ballet, Van de Streek

Trabzonspor: Onana, Batagov, Chibuike, Lovik, Pina, Tim, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu