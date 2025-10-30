BIST 10.837
Trabzonspor'a Amerikalo pivot! Transfer resmen açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Basketbol Takımı, Amerikalı pivot Royce Dewayne’yi transfer ettiğini duyurdu.

Trabzonspor Basketbol Takımı, Amerikalı pivot Royce Dewayne’yi transfer etti.

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, "Ailemize hoş geldin Royce Dewayne Hamm Jr. Takımımız, Amerikalı pivot Royce Dewayne Hamm Jr.’ı kadrosuna kattı. Royce’a formamız altında başarılı bir sezon dileriz.” İfadeler yer aldı.

Öte yandan Trabzonspor, oyuncu Ty Gordon ile yollarını ayırdı.

Açıklamada, “Teşekkürler Ty Gordon. Kendisine bugüne kadarki değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz.” denildi

