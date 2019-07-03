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Trabzonspor'a Almanya'dan transfer!

Trabzonspor'a Almanya'dan transfer!

Trabzonspor, Werder Bremen'den 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz'ın 125 bin Euro fesih bedeli ödenerek transfer edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Ahmet Canbaz'ın kulübümüze transferi konusunda, Werder Bremen Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Werder Bremen Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 125.000.-EUR ödenecektir. 

Ayrıca, Werder Bremen Kulübüne;

Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 15  resmi maçta ( Süper Lig veya UEFA) oynaması ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması halinde 100.000.-EUR,

 Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Werder Bremen'in hakettiği tutarı aşan kısmının %20'si,  ödenecektir.  

Profesyonel futbolcu Ahmet Canbaz ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 625.000.-TL garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 630.000.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 630.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

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