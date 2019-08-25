Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa karşısında sahadan 1-1’lik sonuçla ayrılan Trabzonspor, 2. hafta maçında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Karadeniz ekibi, Malatya'yı yenerek bu sezon ilk 3 puanını almanın mücadelesini verecek. Başakşehir'i 3-0'la geçen Yeni Malatyaspor ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.

Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda 19.15'de başlayacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda Sparta Prag takımını eleyen play-off turu ilk maçında deplasmanda AEK'yı 3-1 yenerek büyük avantaj elde eden bordo-mavililer, Süper Lig'de ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa karşısında sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılan Karadeniz ekibi, Yeni Malatyaspor'u yenerek bu sezon ilk 3 puanını almanın mücadelesini verecek.

Öte yandan Yeni Malatyaspor, Trabzonspor ile Süper Lig'de oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi aldı. Bu maçlarda 8 gol atan Malatya ekibi, kalesinde 6 gol gördü.