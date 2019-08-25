Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı CANLI YAYIN
Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa karşısında sahadan 1-1’lik sonuçla ayrılan Trabzonspor, 2. hafta maçında Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Karadeniz ekibi, Malatya'yı yenerek bu sezon ilk 3 puanını almanın mücadelesini veriyor. Başakşehir'i 3-0'la geçen Yeni Malatyaspor ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.
Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Medical Park Stadı'nda 19.15'de başlayan karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda Sparta Prag takımını eleyen play-off turu ilk maçında deplasmanda AEK'yı 3-1 yenerek büyük avantaj elde eden bordo-mavililer, Süper Lig'de ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa karşısında sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılan Karadeniz ekibi, Yeni Malatyaspor'u yenerek bu sezon ilk 3 puanını almanın mücadelesini veriyor.
TRABZONSPOR: 0 - 0 :YENİ MALATYASPOR
STAT: Medical Park
HAKEM: Koray Gençerler
SAAT: 19.15
YAYIN: beIN SPORTS 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Özer, Mina, Hadebe, Erkan, Robin, Donald, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın