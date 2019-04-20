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Trabzonspor - Yeni Malatyaspor ilk yarı 1-1 sona erdi

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor ilk yarı 1-1 sona erdi

Spor Toto Süper Ligin 29. haftasında Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti. 

2.dakikada Nwakaeme'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür , kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Ertaç'dan döndü. 

15.dakikada Yusuf Yazıcı'nın uzak mesafeden vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı 
22.dakikada Michael Pereira'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içindeki Ömer Şimanoğlu'nun kafa vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 0-1 

31.dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla ceza sahası içine giren Nwakaeme ayağının içiyle yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın solundan filelere gitti.. 1-1 

Stat: Medical Park 
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Kamil Yılmaz xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx 
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Joao Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Novak xx, Sosa xx, Abdulkadir Parmak xx, Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür xx, Nwakaeme xxx, Ekuban xx 
Yedekler: Arda, Zargo Toure, Vahid Amiri, Olcay Şahan, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artaslan, Ibanez 
Teknik Direktör: Ünal Karaman 
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Seth xx, Murat xx, Mustafa Akbaş xx, Bülent Cevahir xx, Robin Yalçın xx, Donald xx, Michael Pereira xx, Aleksic xx, Adem Büyük xx, Ömer Şişmanoğlu xxx 
Yedekler: Farnolle, Güilherme Costa, Erean Tozlu, Amed Ildız, Chebake, Kamara, Buğra Çağıran, Issiar Dia, Bifouma 
Teknik Direktör: Erol Bulut 
Goller: Ömer Şişmanoğlu (dk. 22) (Evkur Yeni Malatyaspor), Nwakaeme (dk. 31) (Trabzonspor) 
Sarı kart: Ömer Şişmanoğlu (Evkur Yeni Malatyaspor) 

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