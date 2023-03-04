Trabzonspor Ümraniyespor (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler açıklanırken Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşandı. Maça saatler kala yılız futbolcu Anastasios Bakasetas'tan kötü haber geldi. Sol uyluk ön bölgede kas yaralanmasının tespit edilen Bakasetas kadrodan çıkarıldı. Trabzonspor Ümraniyespor maçı ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatımı haberimizde...

Abone ol

TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR CANLI ANLATIM

TRABZONSPOR 0-0 ÜMRANİYESPOR

39'Orta alanda topla buluşan Umut Bozok, Alexandru Epureanu ile girdiği mücadelede faul bekledi. Karar devam.

38'Maxi Gomez'in kullandığı serbest vuruşta top savunmada kaldı.

37'Trabzonspor tek paslarla iyi geldi. Abdülkadir Ömürü ceza alanına girmek isterken düşüren Alexandru Epureanu sarı kart gördü.

35'Trabzonspor rakip yarı alanda boşluk arıyor.

34'Trabzonspor'da sakatlanan Trezeguet'in yerine Naci Ünüvar oyuna dahil oldu.

33'Oyun yeniden hareketlendi.

32'Trabzonspor'da Naci Ünüvar oyuna girmeye hazırlanıyor.

31'Trabzonspor'da Trezeguet'in yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun durdu. Sağlık ekipleri oyun alanında.

30'Trabzonspor'da Umut Bozok, yaptığı top kaybının ardından tribünlerden tepki gördü.

29'Ümraniyespor sol kanattan üst üste taç atışları kazandı.

28'Maçın temposu bu dakikalarda düşmüş durumda.

27'Ümraniyespor etkili geldi! Geraldo'nun ortası ile ceza alanında topla buluşan Sekidika'nın vuruşu yan ağlarda kaldı.

26'Trabzonspor rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

25'Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir Ömür, Trezeguet'i savunma arkasına kaçırmak istedi. Son anda savunma araya girdi.

24'Sol kanattan çizgiye inen Trezeguet topu ceza alanına çevirmek istedi. Savunma izin vermedi.

23'Trabzonspor yine etkili geldi. Ceza alanında topla buluşan Abdülkadir Ömür, uzak köşeye bir plase bırakmak istedi ancak top yandan auta gitti.

22'Hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Geraldo, Umut'u savunma arkasına kaçırmak istedi ancak top, Umut için hızlı kaldı.

21'Sağ kanatta topla buluşan Bruno Peres ceza sahasına ortalamak istedi. Savunmadan seken top taca çıktı.

20'Bu dakikalarda Trabzonspor tribünleri takımlarına olan desteği artırmış durumda.

19'Sol kanatta topla buluşan Trezeguet, arka direğe ortaladı. Kaleci Orkun çıkıp topu kontrol etti.

18'YİNE DİREK! Sol kanattan Larsen'in yaptığı ortaya Abdülkadir Ömür göğsüyle vurdu, top direkten döndü. Seken toptan Trezeguet'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

16'Sol kanatta topla buluşan Sekidika, ters kanattaki Geraldo'yu görmek istedi. Top doğrudan taca gitti.

15'Maxi Gomez sağ çaprazdan ceza alanına girmek istedi ancak topu ayağından aştı ve yakalayamadı.

14'Ümraniyespor kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

13'Orta alanda topla buluşan Geraldo, Denswil'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

12'Trabzonspor gole çok yaklaştı! Umut Bozok'un kafa vuruşunda kaleciden sekip kaleye yönelen topu son anda Mustafa Eser çizgiden çıkardı.

11'Trabzonspor tüm hatları ile rakip yarı alana yerleşmiş durumda.

10'Trabzonspor gole yaklaştı. Ceza alanında topu önünde bulan Maxi Gomez'in vuruşu üstten auta gitti.

9'Ümraniyespor etkili geldi. Sol çaprazdan ceza alanına giren Geraldo'nun vuruşunu Uğurcan kornere çeldi.

8'Maçın ilk bölümünde Trabzonspor oyunun kontrolünü eline almış durumda.

7'Sağ çaprazdan kaleyi yoklayan Bruno Peres'in vuruşunu kaleci Orkun kornere çeldi.

6'MÜTHİŞ ŞUT! Abdülkadir Ömür yaklaşık 25 metreden kaleyi yokladı. Top üst direkten oyun alanına döndü.

5'Bu kez de Trezeguet sol çaprazdan şutunu çekti. Bu kez top kaleci Orkun'da kaldı.

4'Sol çaprazda topla buluşan Maxi Gomez kaleyi yokladı. Top yine savunmadan sekti.

3'Trabzonspor rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

2'Kaleci Orkun'un hatalı pası sonrası sağ kanatta topla buluşan Abdülkadir Ömür, ceza alanına girmek istedi ancak topu ayağından aştı. Savunma araya girdi.

1' Trabzonspor-Ümraniyespor karşılaşması başladı. İki takıma da başarılar dileriz.

TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Larsen, Doğucan, Siopis, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez, Umut.

ÜMRANİYESPOR: Orkun, Valentin, Glumac, Epureanu, Onur, Mustafa, Mrsic, Oğuz, Geraldo, Sekidika, Umut Nayir.

Trabzonspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Akyazı Stadı'nda bugün saat 16.00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde...

Trabzonspor'da 4 eksik var!

Bordo-mavili takımda izinli olan Vitor Hugo, cezalı Lazar Markovic ile sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz, forma giyemeyecek.

Ligde 38 puanla 6. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 15 puanla son sırada yer alan rakibi karşısında galibiyetle ayrılarak üst sıralara yükselmek istiyor.

Maça saatler kala Bakasetas şoku

Trabzonspor, Ümraniyespor maçına saatler kala başarılı futbolcusu Anastasios Bakasetas’ın sol uyluk ön bölgede kas yaralanmasının tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor Kulübü tarafından Anastasios Bakasetas’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Bordo-mavili kulübün A Takım Doktoru Halil Polat, Bakasetas'ın Ümraniyespor maçı öncesi yapılan antrenmanda ağrı hissettiğini belirterek, "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Anastasios Bakasetas’ın bugün yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol uyluk ön bölgede kas (rectus femoris) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.

Tedavisine başlanan Bakasetas, Ümraniyespor maçı kadrosunda çıkarıldı.

Sahasındaki başarısıyla dikkati çekiyor

Trabzonspor, sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Bordo-mavili takım, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 725 günlük sürede iç sahada mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile sahasında oynadığı son 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.