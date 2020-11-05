Trabzonspor TFF'ye bildirdi: A Takım Teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu oldu

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, A Takım Teknik sorumluluğuna İhsan Derelioğlu'nu getirdi.

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Eddie Newton ile yollarını ayıran ve henüz yeni bir teknik direktörler anlaşamayan Trabzonspor'da Alanyaspor maçında takımın başında kimin olacağı belli oldu.

Trabzonspor, takımın yeni teknik sorumlusunun İhsan Derelioğlu olduğunu TFF'ye bildirdi.

Alanyaspor maçında takım ona emanet

Trabzonspor'da A Takım Teknik sorumluluğuna getirilen İhsan Gündüz Derelioğlu, Alanyaspor'a karşı takımın başında olacak.