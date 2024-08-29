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Trabzonspor - St. Gallen / Canlı

Trabzonspor - St. Gallen / Canlı

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor evinde İsviçre ekibi St. Gallen ile karşı karşıya geliyor.

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UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor evinde St Gallen ile karşı karşıya geliyor. İsviçre'de oynanan ilk maç golsüz tamamlandı. Bordo mavililer, galibiyet alması durumunda Konferans Ligi'ne kalmayı başaracak.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetiyor.

Trabzonspor 1 - 1 St. Gallen

58'Trabzonspor bir kez daha gole yaklaştı! Ceza alanı içine gelen ortada Enis Destan müsait pozisyonda kafayı vurdu. Kaleci köşeye giden topu kucakladı.

52'GOL! Trabzonspor, Enis Destan'ın golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı! Barisic'in ön direğe kullandığı köşe vuruşunda Enis Destan düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

50'Trabzonspor'da Cihan Çanak uzaklardan kaleyi yokladı! Kaleci güçlükle topu kornere çeldi.

46'Trabzon'da ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'+3' İlk yarının sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.
Pozisyon41'Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

38'Geubbels'in ceza yayı üzerinden köşeye giden şutunu Uğurcan çıkardı.

35'Mendy sol çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasında Enis'in kafa vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

31'GOL! Schmidt, St. Gallen'i 1-0 öne geçirdi. Hızlı gelişen St. Gallen atağında sol çaprazdan ceza sahasına çevrilen topu Isaac Schmidt tek vuruşla tamamladı. Köşeye giden top ağlarla buluştu.

27'Ozan sağ kanattan ortaladı, Orsic'in kafa vuruşunda top auta gitti.

25'Visca sağ kanattan içeri ortaladı. Savunmaya çarpan top kalecinin kucağında kaldı.

17'Goertler'in sağ çaprazdan penaltı noktası üzerine ortasında Christian Witzig kafa vuruşunu yapamadı.

13'Barisic'in sol kanattan ceza sahası içine çıkardığı topta rakip savunma geçiş izni vermedi.

6'Akolo'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top farklı şekilde dışarı çıktı.

1'İlk düdük geldi ve Trabzon'das maç başladı.

Trabzonspor - St. Gallen 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Visca, Enis Destan.

St. Gallen: Ati-Zigi, Ambrosius, Witzig, Geubbels, Akolo, Görtler, Vallci, Toma, Schmidt, Okoroji, Stevanovic

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