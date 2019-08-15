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Trabzonspor Sparta Prag maçı CANLI YAYIN

Anadolu Ajansı
Trabzonspor Sparta Prag maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu karşılaşmasında 2-2’nin rövanşında Çek ekibi Sparta Prag ile kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor, Sparta Prag'ı elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi play off turuna kalacak. Fırtınanın play off turundaki rakibi de Craiova ile AEK eşleşmesinin galibi olacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de....

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetiyor. Bu turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR: 0 - 0 :SPARTA PRAG

STAT: Medikal Park
HAKEM: Jakob Kehlet
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN SPORTS

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

SPARTA PRAG: Nita,Sacek, Radakovic, Costa, Hanousek, Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic, Tetteh, Hlozek
TEKNİK DİREKTÖR: Vaclav Jilek

İlk maçtan avantajla ayrıldı

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bordo mavililer, rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de turu geçecek. Sparta Prag'a tur için, galibiyetin yanı sıra, 3-3 ve üzerinde gollü beraberlik gerekli. Müsabakada normal süre 2-2 berabere bitirse uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Biletler tükendi

Geçen hafta satışa çıkarılan karşılaşmanın biletleri bir günde tükendi. 38 bin dolayında taraftarın tribünde yer alması beklenirken, çok sayıda kişi ise bilet alamadığı için karşılaşmayı stattan izleyemeyecek.

1470 gün sonra Trabzon'da Avrupa maçı

Trabzonspor, bin 470 gün sonra sahasında bir Avrupa kupası maçına çıkacak. Evinde en son 6 Ağustos 2015'te Kuzey Makedonya'nın Rabotnicki takımını konuk eden bordo mavililer, bu kez Sparta Prag'ı ağırlayacak.  Karadeniz ekibi, yeni stadı Medical Park'ta da ilk Avrupa kupası maçını oynayacak.

Trabzonspor'un Avrupa'da 127. randevusu

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında sahasında Çekya'nın Sparta Prag takımıyla karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 127. maçına çıkacak. Bordo mavililer, geride kalan 126 maçta 48 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 164 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde de 168 gol gördü. Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 78, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.

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