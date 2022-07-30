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Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa maçı (CANLI İZLE)

Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa maçı (CANLI İZLE)

2021-2022 sezonunu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Trabzonspor ile 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, Süper Kupa final maçında karşı karşıya geliyor

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Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Demir Grup Sivasspor, bu akşam Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya gelecek.

İstanbul'daki mücadele, saat 20.45'te başlayacak ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Maçın hakemi
Trabzonspor-Sivasspor Süper Kupa maçını Mete Kalkavan yönetecek.

Trabzonspor - Sivasspor maçı hangi kanalda?
Futbolseverler, 2022 Süper Kupa final maçını 20,45'ten itibaren ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

Trabzonspor, daha önce çıktığı iki Süper Kupa maçını da kazanarak kupayı müzesine götürürken, Demir Grup Sivasspor ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak.

En çok Galatasaray kazandı
İlk kez 2006 yılında oynanan Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş ve Trabzonspor ikişer, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

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