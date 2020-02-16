HABER /  TRABZONSPOR
ADV Joie ürünlerinde indirim
ADV 16 Şubat'a özel tüm telsiz ve kameralarda indirim

Trabzonspor - Sivasspor maçının ilk 11'ler belli oldu

ADV Tüm oyuncak ve akülü arabalarda indirim fırsatı!

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR

STAT: Medical Park Stadyumu
SAAT: 16:00
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: beIN Sports 1

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Ziya, Fernando, Yatabare.
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Gözetim radarında sevindiren gelişme! Gaziantep'e kuruldu test aşamasında
Erdoğan: Türkiye'nin Menderes ve Özal dönemi dışında teknoloji hedefi olmadı
Erdoğan'ın Keşmir ile ilgili sözleri ses getirdi! Hindistan'dan yönetiminden tepkili açıklama
Komandolar hazırlıklarını tamamladı Fetih Suresi eşliğinde sınıra indiler
AK Parti'den yeni darbe iddiaları için flaş açıklama 'gelecekleri varsa görecekleri var'
AK Parti'de İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devriyle ilgili konuşulan seçenekler
ÖNCEKİ HABERLER
PFDK Hasan Şaş'a şok! Ağır ceza kesildi
Ersin Korkut Survivor nereli yaşı kaç Ersin Korkut kimdir?
İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı kameralara yakalandı
Yasin Obuz kimdir aslen nereli Survivor 2020'nin en olaylı ismi
Aycan Yanaç Survivor kimdir yaşı kaç Survivor Ünlüler'in en dikkat çekeni
Sevgililer Günü için en önemli yazılar 2020 14 Şubat sözleri
Yorumlar