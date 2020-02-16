Trabzonspor - Sivasspor maçının ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
TRABZONSPOR - SİVASSPOR
STAT: Medical Park Stadyumu
SAAT: 16:00
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: beIN Sports 1
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir
SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Ziya, Fernando, Yatabare.
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay