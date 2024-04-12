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Trabzonspor - Sivasspor / CANLI YAYIN

Trabzonspor - Sivasspor / CANLI YAYIN

Trendyol Süper Ligi'nde 32. hafta heyecanı, Trabzonspor - EMS Yapı Sivasspor maçı ile başlıyor.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlıyor. Bu maç öncesi Trabzonspor 52 puanla 3. sırada yer alırken, 10. sırada bulunan Sivasspor'un 41 puanı bulunuyor.

Trabzonspor 0 - 0 Sivasspor CANLI

45'Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda 1 dakika daha oynanacak.

41'Trabzonspor rakip yarı alanda pas yaparak boşluk bulmaya çalışıyor.

36'Bartuğ'un kısa kullandığı köşe vuruşunda Uğur bekletmeden ortasını açtı fakat savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

32'Murat sağ kanattan içeri kesti. Ceza sahasında savundaman seken top Koita'nın önünde kaldı. Koita'nın şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

30'Maçın ilk yarım saatlik bölümü geride kalırken Sivasspor'un henüz şutu yok.

21'Manaj ceza yayının solunda yerde kaldı. Sivassporlu oyuncular serbest vuruş bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

15'Orta alanda topu kazanan Koita savunma arkasına sarkan Queensy Menig'e ara pasını göndermek istedi fakat savunma araya girdi.

9'Meunier sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında kalecinin müdahalesiyle top kornere gitti.

3'Pepe ceza sahasının solunda topla buluştu ancak savunma araya girerek topu kaleciye kazandırdı.

1'İlk düdük geldi ve Trabzon'da maç başladı.

Trabzonspor - Sivasspor ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe.

Sivasspor: Nikolic, Uğur, Aaron, Camara, Achilleas, Murat, Charisis, Bartuğ, N'Jie, Rey Manaj, Koita.

Sivasspor'da 3 eksik

Azizbek Turgunboev, Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan, Papara Park Stadyumu'nda Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

Hedef üçüncülük ve kupa

Bordo mavili takımın teknik patronu Abdullah Avcı, oyuncularından galibiyet istedi. Tecrübeli hoca, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Ligde üçüncülük ve kupayı müzemize getirme hedeflerimiz bize hiç uzak değil. Bunun için yapmamız gereken şey ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da oyun planına sadık kalmak, çalışmak ve istemek. Benim size olan inancım yüksek" dedi.

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