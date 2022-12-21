Trabzonspor Samsunspor (CANLI YAYIN) Kupada Karadeniz derbisi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçında bugün Karadeniz derbisi heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor sahasında bir diğer Karadeniz temsilcisi Samsunspor'u konuk ediyor. Son 10 maçını kaybetmeden Samsunspor, Trabzonspor karşısında sürprize imza atmayı amaçlarken, Trabzonspor'da ise hedef kazanmak ve yoluna son 16 turunda devam etmek. Zorlu mücadelenin canlı skor takibi haberimizde...

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TRABZONSPOR 0-0 SAMSUNSPOR

(İLK YARI)

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Doğucan, Gbamin, Bardhi, Visca, Trezeguet, Umut.

SAMSUNSPOR: Aykut, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Osman Çelik, Soner , Yusuf Emre, Ali Kaan, Celil, Gaetan, Ahmet Sağat, Douglas Tanque

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEM: Kadir Sağlam

SAAT: 19.00

YAYIN: A Spor

Trabzonspor Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Samsunspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

10 yıl sonra karşılaşacaklar

Trabzonspor ile Samsunspor, 10 yıllık bir aradan sonra ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecekler. İki takım en son 15.01.2012 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda karşılaşmıştı. Ev sahibi bordo-mavililer müsabakadan 4-0 galip ayrılmıştı. Söz konusu dönemden sonra iki takım ilk kez resmi bir müsabakada karşılaşacaklar.