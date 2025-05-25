Trabzonspor - Samsunspor / Canlı skor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Reeder Samsunspor karşılaşıyor.

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geliyor. Bu sezon beklenmedik puan kayıplarının ardından lige erken havlu atan bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde Samsunspor karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor.

Trabzonspor - Samsunspor

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak

Trabzonspor - Samsunspor ilk 11'ler

Trabzonspor: Taha, Malheiro, Salih, Okay, Mustafa, Folcarelli, Mendy, Zubkov, Visca, Nwakaeme, Sikan

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Ntcham, Bennasser, Schindler, Holse, Emre, Dimata

KARADENİZ DERBİSİNDE SON 5 MAÇI KAZANDI

Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile oynadığı son 5 maçı kazanan taraf oldu. En son sahasında 2002-03 sezonunda 1-0'lık mağlubiyet yaşayan bordo-mavili ekip, 2003- 04'te 2-1, 2004-05'te 3-0, 2005-06'da 2-1, 2011-12'de 4-0, geçen sezon da 2-1 galip geldi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşmayı ise kırmızı-beyazlılar, 2-1 kazanmayı başarmıştı. Fırtına bugün rövanşı almak istiyor.

TRABZONSPOR İLE SAMSUNSPOR ARASINDA 54. RANDEVU

Fırtına ile Samsunspor, bugün Trabzon'da yapacakları karşılaşmayla ligde 54. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 53 lig maçında Fırtına, galibiyetlerde 30-13'lük üstünlük sağladı. 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un 95 golüne, Samsunspor 46 golle karşılık verdi.

FIRTINA'DAN ÜSTÜNLÜK

Bordo mavililer, sahasında Samsunspor'a karşı bariz üstünlük sağlamış durumda. Bordo-mavililer, sahasında 26 maçın 21'inden galibiyetle ayrılmayı başardı. Konuk takım, 3 kez kazanırken 2 karşılaşmada ise taraflar yenişemedi. Trabzonspor, rakip fileleri 63 kez havalandırırken kalesinde 17 gol gördü.

Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de Samsunspor'a karşı hiç kaybetmedi. Geçen sezon Alanya'nın başında kırmızı-beyazlı ekibe karşı 2 maça çıkan Tekke, birini 3-1 kazanırken birinden de 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.