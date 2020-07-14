Trabzonspor şampiyonuluğu neden kaçırdı? Ahmet Ağaoğlu'na 3 maddelik tavsiye

Kırmızı Çizgi programı yorumcuları, Trabzonspor'un şampiyonluğu nasıl kaçırdığını ele alırken bordo - mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'na tavsiyelerde bulundular.

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi' programında Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık, futbol gündemini değerlendirdi.

Trabzonspor'un şampiyonluğu neden kaçırdığını anlatan Candaş Tolga Işık, şu ifadeleri kullandı; ''Trabzonspor'a Trabzonluların yaptığı kötülüğü başka hiç kimse yapmadı. Trabzon şu anda devre arasındaki krizi doğru yönetseydi sokaklarda şampiyonluk kutlamaları vardı. Hüseyin Çimşir'e de kızamıyorum. Liste yapılsa Hüseyin Çimşir'i bir numaraya yazmam. Başkan, yönetim ve hoca arasındaki kriz doğru yönetilseydi...

''Ahmet Ağaoğlu başkanlığının en büyük eksisi olarak tarihe geçti''

Belli bir kalibredeki hocayı gönderip altında bir teknik adam getirdiğinde başarılı olamayacağın belli. Şampiyonluk deneyimi olmayan gencecik bir teknik adamı getirdiğinde olacağı budur. O işler artık Hüseyin Çimşir'e yazmaz. 'Beceremedim' dedi. Orada artık yönetim kararına yazar. Ahmet Ağaoğlu başkanlığının en büyük eksisi olarak tarihe geçti. Ünal Karaman krizini yönetemediler. Trabzonspor şampiyonluğu kaybetti. 36 yıldır şampiyonluk ateşiyle yanıp tutan samimi taraftarlara olan oldu. Çok yazık. Buyursunlar egolarını kapıştırsınlar.''

''Trabzonspor'a bu üç konuda düşünün tavsiyesini veriyorum''

Serdar Ali Çelikler ise şu değerlendirmede bulundu; ''Benim babam futboldan pek anlamaz ama Trabzonsporluydu. Babam hep şunu derdi; 'İstanbul takımları düzen halindeydi hep onların liderliği vardı. Anadolu'dan bir başkaldırış gördük. O damlar bizim gibi adamlardı. Ali Kemal, Turgay, Dozer Cemil. Benim gibi adamlar görüyorum. O yüzden Trabzonspor'u tutuyorum' derdi. Düşünmeniz gereken birinci soru bu. Onun tutma sebebi başkaldırıştı. Şimdi Trabzonspor baş kaldırı takımı mı yoksa tam tersine biz mi artık hakim gücü olduk. Herkesin ikinci takımıydı herkesin. Şimdi neden millet Başakşehir siyasetin takımı diyen arkadaşlarım bile Başakşehir olsun diyor. Bunu bir düşünün. Bu soruyu kendinize samimiyetle sorun. Birinci kanaldan neden maçımızı vermiyorsun. Sahaya girip 15 gün ceza alıyorsun. İstanbullulardan bir farkın kalmıyor. Göksel Gümüşdağ, bu düzeneği 28.hafta itibariyle mi kurdu? Sürekli bir önümüzü kesiyorlar mağduriyeti yapıyorsunuz. Bu düşünmeniz ikinci konu. Üçüncü konu ise medyanızı değiştirin. Antipati toplatan medya büyük başarı. Millet gülerek izliyor artık. Trabzon yerel gazetelerinin yapmadığı ulusal medya yapıyor. İtibar sorununuz var. Kimden bahsettiğimizi iyi anladınız. Günah çıkarır gibi Fener'i sabaha kadar övün abi. Dolaysıyla Trabzonspor'a bu üç konuda düşünün tavsiyesini veriyorum. İyi başkan, iyi bir yönetim ve iyi bir takım var. Ünal Karaman'ın gönderilmesi hata mıdır bilemem. Dördüncü madde şu; bu başkanı, yönetimi ve takımı bozmayın.''

Caner- Gökhan'ın son durumu

Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün durumuyla ilgili konuşan Candaş Tolga Işık, ''Takımla yönetim kurulu arasında iletişim konusunda ciddi problem var. Transfer görüşmelerinde etkili olacak. Caner için Beşiktaş meselesi bitti. Karşılıklı bitti. Gökhan'da gördüğüm ve anladğım tablo şu ki; Doğru bir iletişim yapılırsa kalabilir. Bundan önceki dönemin rakamlarını kimse alamaz. Herkes görüyor. Futbolcuya kendi değerini sadece parayla değil sözle davranışla hissettirmeli. Başkan üzerine düşerse olabilir. Çözülmeyecek bir şey değil. İstiyorlarsa tabi. Dorukhan da dahil olmak üzere birçok sporcunun para konuşulmasına değil biraz daha yakınlığa ihtiyacı var. Gökhan'ın menajeriyle yönetim görüşüyor şu an.'' dedi.

''Fenerbahçe'nin, Dorukhan'a ilgisi var''

Dorukhan Toköz'ün olası transferi hakkında konuşan Serdar Ali Çelikler, ''Dorukhan, Beşiktaş'la yeni sözleşme görüşmelerine başladı. 350 bin euro maaş alıyor. Eski yönetim, 1,5 milyon euro söz vermiş. O yüzden ayrılmak istiyor. 700 bin euroya kalmaz. Fenerbahçe'nin ilgisi var. İki yıl evvel Udinese'den 6 milyon euro teklif almış adamdan bahsediyoruz. Beşiktaş, bir kaleci ve santrafor ile yolun sonuna gelmiş. Kaleci Balkan'dan yabancı kaleci. Santrafor da Alman. Görüşme aşamasındalar bitmiş bir şey yok. Gökhan da Caner de Beşiktaş'ta değil. Bence kalmayacaklar.'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe kimleri alacak?

Fenerbahçe'nin transfer politikasıyla ilgili konuşan Serdar Ali Çelikler, ''Fenerbahçe, Türkiye'den transferi bitirdi. Bundan sonra yabanacı alacaklar. İyi bir yabancı stoperle görüşüyor. Fenerbahçe bir stoperle daha görüşüyor. Bir stopere bir de kanta yıldız düşünüyor. Bu isimler Perotti ve Callejón olabilir. Fransa'dan gelecek iyi stoper. İsmini öğrenemediğim yıldız bir stopere gitmişler. Stoperde Godin de olabilir. Bu federasyon transfer yaptırmazsa giderayak artık Fenerbahçe'de Ali Koç'un ne yapması gerektiğini iyi düşünmesi lazım. Bu maşayı tutanı açıklaması lazım, topu taraftara atmalı. Federasyonla ilgili hareketlenmeler başladı. Mustafa Cengiz'i ziyaretten sonra konuşmadılar mı? Fikret Orman mı Sadri Şener mi olur. Kasımpaşa ve Galatasaray resmen başvurdu. Fatih Terim'i 14 yabancı ve 14 yerli kararından dolayı tebrik ediyorum'' dedi.

Galatasaray'da hangi oyuncular gönderilecek?

Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın kadrosunu boşaltmaya çalıştığını belirtirken şu ifadeleri kullandı; ''Galatasaray, satmadan oyuncu alamıyor. O yüzden oyuncu satmak zorunda. Belhanda, Feghouli, Luyindama ve Marcao. Falcao, hiçbir yere gitmez. Satılacak yerli futbolcu olmadığı için yabancılar elden çıkarılacak. Emre Kılınç, Semih Kaya geldi. Erzincanspor'un santraforu geldi. Arda geldi. Bunlardan sonra yabancı kaleci alacak Galatasaray. Kanat oyuncusu alacaklar. Onyekuru zor demek. Çok fazla futbolcu önerilmiş Galatasaray'a. Kiralıkların hepsi gidecek.''